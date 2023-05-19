22-летняя избранница Владимира Остапчука Катя Полтавская показала, как ее критикуют в директе. Девушка звезды опубликовала в своем сторис Инстаграм ответ.

"Серьезно, ну что за мода с расстегнутыми штанами и оголенным бюстом? Гормоны? Призыв? Без этого красивые фото не выходят? Или фолловеров без этого не будет? Зачем это молодой девушке, которая и в одежде, с застегнутыми штанами и у бюстгальтере выглядит целиком приятно? Ну зачем?", - спросил фанат у избранницы Владимира Остапчука.

"Откуда не ждали. Давайте поиграем в игру. Я застегну штаны, а вы - рот?", - ответила дерзко избранница Владимира Остапчука.

Стоит отметить, 22-летняя избранница Владимира Остапчука Катя Полавская - известная блогерка в Инстаграм. Пара некоторое время скрывала свои отношения, но теперь регулярно делится совместными фотографиями и видео. А недавно по родному городу Владимира ударили ракетой. Знаменитость делился подробностями в своем уже блоге.

"На фото – дом, который я видел из своей школы все годы учебы и двор, который знаю по сантиметрам. В соседнем подъезде жил когда-то лучший друг детства Костя, рядом жили Макс, Ваня и Андрюха Рыжков. Здесь рядом в родной 5 школе имени В.И.Чуйкова на третьем этаже находится кабинет моей мамы, которая до сих пор работает учителем начальных классов", - написал Остапчук.

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