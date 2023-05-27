Анна Кошмал из "Сватов" показала своего подросшего сына. Звезда опубликовала фото в своем блоге в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"А это безумная любовь, то вообще... Самые лучшие лекарства, мой лучший друг, мой сын, моя самая большая радость. Все сразу стает мелким и неважным рядом с ним", - написала Анна Кошмал из "Сватов" под фото, где обнимала своего маленького сына.

А до этого Анна Кошмал из "Сватов" показала, как тренируется. Звезда поделилась своими мыслями, занимаясь йогой.

"Я это к тому, что все свои внутренние проблемы и негативные эмоции я приношу на коврик и там их оставляю. Это самая сильная работа со стрессом, через дыхание и тело. Таким образом я сохраняю свою экологичность в общении с родственниками и окружающими меня людьми, пожалуйста, если чувствуете психологическое напряжение в себе, найдите безопасный способ ее освободить, чтобы никто от этого больше не пострадал", - написала Анна Кошмал из "Сватов". На кадрах звезда стояла в планке, впечатляя своими способностями. А рядом можно увидеть маленького сына, который игрался в гаджете, пока мама была занята.

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