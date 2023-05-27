В этот раз на своей странице в Instagram Александр Педан поделился любимым местом в Киеве для прогулок с сыном. Для ведущего таким местом является Сырецкий парк. Шоумен показал яркое видео с прогулки, на котором засветились также его сын Марк и жена Инна.

"Наш любимый Сырецкий парк в Киеве, где фактически вырос Марик. Там мы проводим очень много времени: гуляем, катаемся на велосипедах и скейте, весело и с пользой проводим свободное время. Кстати, на территории парка есть множество интересных вещей, которые точно Привлекут внимание вашего ребенка.К примеру, детская железная дорога 🚞 Она имеет путь протяженностью 2.75 км и две железнодорожные станции: "Вишенку" и "Яблоньку". Дети в восторге 😍", - советует Александр Педан.

Александр Педан добавил, что Сырецкий парк расположен в исторической части правобережья Киева. Это место особенно своей отдаленностью и изолированностью.

"О нем мало кому известно, поэтому там почти никогда не бывает огромной толпы посетителей. Именно это делает парк еще более очаровательным и увлекательным)", - подчеркнул Александр Педан.

По словам Александра Педана, наиболее популярен этот парк среди детей именно потому, что вокруг него проходит детская железная дорога. Но кроме железной дороги на территории парка есть детские и спортивные площадки, беседки, клумбы с цветами, вымощенные дорожки, скамейки, ночное освещение и т.д.

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