Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала фото после свидания. Звезда поделилась фото в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда поделилась кадром после свидания.
"Свидание, часть вторая", - написала победительница "Холостяка" Даша Ульянова.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии в публикации победительницы "Холостяка" Даши Ульяновой:
"Невероятно красиво",
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"Какая же вы красавица! Такая простая, обычная и одновременно звездная",
"Только на свиданки и ходите, а у Макса уже ребенок",
"Цветы шикарные пионы нежно розовые",
"наши девушки самые красивые поэтому должны ходить на свидание получать цветы любить и быть любимыми",
"Норм намариновал".
Стоит отметить, победительница "Холостяка" Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, которая имеет звание Мастер спорта Украины. А несколько лет назад гимнастка решила пойти на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Ульяновой удалось дойти до финала на проекте и победить, но после этого пара не продолжила отношения. Зато Даша стала успешной блогеркой в Инстаграм, где активно ведет свой блог.
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