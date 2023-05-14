Популярна українська актриса театру та кіно Ольга Сумська , яка провела кілька тижнів у поїздках через театральний тур, поділилася в Інстаграм новими кадрами. На цей раз артистка вирішила висловитися про особисте, поділилася своїми спостереженнями про сім'ю.

На цей раз Ольга Сумська вирішила поділитися особистим, розповівши про своє минуле і згадавши маму. Як відомо, артистка тяжко прийняла факт загибелі своєї матері та під час вторгнення окупантів їй довелося непросто. Ольга Сумська з близькими не могла навіть поховати її одразу через часті обстріли.

«Як ніжно називають нас діти… Свою маму я називаю, називала… мамунчик, так само мене називають мої діти… Напередодні свята мами нагадую всім, щоб не забули привітати, обійняти та сказати теплі слова рідненьким…

Щодня я говорю мамі, як сильно її люблю, і вона мене чує, я знаю 🙏🏻! 14 травня-день МАМИ! Цінуйте своїх близьких, найдорожче у світі!» - Висловилася з трепетом Ольга Сумська.

У мережі взялися підтримувати позицію Ольги Сумської та поділилися своїми емоціями:

"Мої вітання; Олечка, як завжди красуня; Неймовірні; Неймовірна якась; Дуже-дуже гарна!».

Також ми писали, що старша дочка Ольги Сумської під час війни залишилася жити з чоловіком та дітьми в Москві. Артистка не говорить про неї та уникає питання про особисте. Проте радує кадрами у своєму Instagram із молодшою ​​дочкою Ганною Борисюк.

На новій фотографії Ольга Сумська та її донька Ганна, яка навчається у театральному, знята вдома на кухні. За словами актриси, такі вечори з дочкою повертають їй сили та допомагають триматися. На фотографії Ольга Сумська та її дочка виглядають умиротвореними, схоже, між ними теплі довірчі стосунки.

У підписі до публікації Ольга Сумська написала: "Що повертає мені сили? Спілкування з донькою, моєю рідною Анечкою… Усім спокійного, тихого вечора, дорогі наші".

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