Известный исполнитель и продюсер Потап заговорил о Каменских и поделился редким кадром с ней.

Украинский рэп-исполнитель и продюсер Потап, критикуемый из-за своих выездов и жизни за границей, поделился на странице в Instagram очередным архивным кадром из Каменских. Недавно Потап оправдался, что полезнее за границей, потому редко бывает в Украине.

В сети же публика продолжает возмущаться, а сам артист показывает только архивные кадры и старые фото Каменских, которые часто сделаны еще до вторжения оккупантов.

«Она может быть любой, но она должна быть киевлянкой))) такая у нас коренных киевлян есть шутливая пословица.

…Играет море зеленое, тихий день вверх, дорогими для меня стали склоны Днепра… а для меня всегда были есть и будут дорогими и родными киевские скалы, а для кого-то они стали родными, потому что город очень гостеприимный и хороший, а еще Киев несокрушимый и не побежден, люблю тебя #киев (на фото моя любовь в любимом пассаже)» - написал Потап под архивным фото из Каменских.

«Очень клевые! С праздником!; Брюс Уиллис и Деми Мур...; Потап и Настя никогда не говорят в быту на украинском, при чем тогда эти посты. Неужели нельзя называть вещи своими именами; Пишет *уй знает из куда; Ну слава Богу, потому что я думала вы разошлись; А новых кадров нет? – написали Потапу.

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