Катя Осадча підкреслив, що діти, які зникли безвісти, - одна з найбільших проблем, яка існує в Україні.

Українська телеведуча Катерина Осадча поділилася, що сьогодні світ відзначає Міжнародний день безвісти зниклих дітей. На жаль, вона не з чуток знає, що це таке. Адже з початку плономастабного вторгнення зайнялася із волонтерами проектом "Знайти своїх". В Інстаграм Катя Осадча розповіла, наскільки важко шукати зниклих дітей.

Катя Осадча підкреслив, що діти, які зникли безвісти, - одна з найбільших проблем, яка існує в Україні. Все через вторгнення російської федерації. Вони не просто зникли, а вкрадені росіянами, роздані по сім'ях. Катерина Осадча зазначила, що одна з таких історій досі не дає їй спати ночами.

"Мама шукає одинадцятирічного сина, під час обстрілів Маріуполя, вона вийшла дістати щось поїсти, залишила сина з бабусею, коли повернулася, вдома вже не було, але під перешкодами не знайшли тіл, а хлопчика немов бачив хтось за описом... і ось уже 13 місяців невідомості та надії. Я не можу уявити цей жах…", - поділилася Катя Осадча.

Катерина Осадча також додала, що її зачепила історія п'ятирічного Сашеньки, якого шукала команда волонтерів минулої весни.

"Коли навесні ми шукали п'ятирічного Сашка, який намагався евакуюватися з бабусею човном, я не розуміла, як мамі пережити ці дні, я намагалася знайти слова, але в слова неможливо вкласти все, що відчуваєш. Коли Сашу знайшли, я не знала, як вкласти в слова біль та співчуття… але намагалася", - доповнила ведуча.

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