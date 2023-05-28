Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко - молодая украинская певица, заслужившая известность благодаря своему участию в популярном музыкальном проекте "Голос країни". В рамках этого шоу талантов она присоединилась к команде Олега Винника, с которым исполнила потрясающую песню под названием "Діаманти".

В настоящее время Иващенко наслаждается значительной популярностью на платформе Instagram, где ее поклонникам являются десятки тысяч украинцев. Поэтому внимание и к личной жизни девушки нередко довольно активное.

В этот раз Иващенко заинтриговала счастливым моментом вместе с возлюбленным. Ранее же девушке даже пришлось развенчать неловкие слухи о том, что у нее не дружеские отношения с олегом Винником.

"Вау, какой бой" - написали с юмором под постом Элины.

Также на видео Иващенко показала, из-за чего ей приходится страдать. Так, артистка призналась, что не так давно перешла на правильное питание. Например, на завтрак она ела хлебцы с хумусом, а ее следующим перекусом было яблоко.

Однако, молодой человек юной артистки ее диету не разделяет, искушая ее фастфудом.

«Когда ты сидишь на ПП три дня, а твой парень попросил заехать в Мак», - подписала кадры Иващенко.

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