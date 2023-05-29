Популярная украинская блогерша и бывшая жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая теперь сама воспитывает сына Льва, часто радует огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Даша Квиткова выложила снимки, которые сделала на прогулке в Нью-Йорке.

Судя по фото в профиле, Даша Квиткова решила устроить себе большое путешествие по США. Так, сначала она была в Майами, а теперь начала выкладывать фотографии из Нью-Йорка. На новых фото Даша Квиткова запечатлена среди небоскребов в самых красивых локациях американского мегаполиса.

Перед камерой Даша Квиткова появилась в стильном луке – на ней белоснежные широкие штаны, черный топ и темным пиджак оверсайз, а на ногах массивные кроссы. Волосы девушки распущены и выпрямлены, а на ее лице легкий макияж, в руках она держит стаканчик с кофе.

В подписи к публикации Даша Квиткова похвасталась: "Теперь, каждый раз, при просмотре любимых фильмов, я буду выкрикивать: о-о, я там была, и здесь ходила, а вот здесь кофе пила с бутербродом".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Выглядишь счастливой".

"Невероятная".

"Это просто невозможно передать словами".

"Очень красиво".

"Сделала нереально крутые кадры".

"Если бы вы знали насколько вдохновляете идти вперед".

"Как это все хорошо".

"Мега круто".

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