Відома акторка, Народна артистка України Ольга Сумська емоційно звернулася до українців після масованої атаки по Києву.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ольга Сумська показала ефектне фото, на якому вона позує в незвичайній вишиванці та вінку, та зворушливо привітала українців із Днем Києва.

До Дня Києва, в ніч на 28 травня, ворог здійснив наймасованішу атаку "шахедами" за час війни. У повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників рашистів. Тривога тривала понад п'ять годин, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах. Але місто незламне, і Ольга Сумська це відзначила.

"Наш Київ!🌳З днем народження, столиця наших сердець!❤️🙏🏻Такий рідний, сильний і незламний! Ця сила в нашій любові і вірі! Сьогодні ворог намагався виснажити та зламати, натомість з’являться ще більша стійкість! В цю ніч ми пережили наймасованішу атаку ворога з початку війни! Щосекунди перед очима наші хлопчики, наші ГЕРОЇ, які захищать нас від нелюдей. Вклоняємся воїнам протиповітряної оборони !🙏🏻🙏🏻🙏🏻Наші рідненькі!", — наголосила Ольга Сумська.

У коментарях українці підтримали Ольгу Сумську та теж приєднуються до привітань.

Додамо, напередодні, 27 травня, Ольга Сумська, її чоловік Віталій Борисюк, Арам Арзуманян, Лев Сомов й інші відомі українські акторі відіграли в Жовтневому палаці в Києві прем'єру комедії "Брешемо чисту правду".

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