Переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" та актриса Ксенія Мішина заговорила про кохання після емоційного відео.

Українська актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина часто розповідає про себе, своє життя і нерідко через це отримує багато критики. Нещодавно Ксенія розповіла про те, як непросто їй ставати матір'ю в ранньому віці.

Щоб закінчити навчання і розпочати кар'єру, Мішин навіть довелося залишити сина з батьками, а взяти на себе роль мами вона змогла вже тоді, коли Платону було сім років.

Проте зірка змогла налагодити довірчі стосунки і тепер ділиться своїми висновками.

«Іноді мені здається, що любов до міст вшита в базові налаштування людини. А хіба як можна інакше пояснити щоденне захоплення містом, де ти живеш? І це кохання непохитне.

Київ, ти став моїм домом не одразу, ти тисячі разів перевіряв мої наміри та чесність. Ти дуже обережно і поступово постелив мені простирадло, підклав подушку і накрив ковдрою, щоб твоя цінність була усвідомлена мною до кінця

Ти величезний живий організм, мій простір, моє місце, де я відчуваю, живу та дихаю» - написала артистка під емоційним відео із сином у Києві.

Мішина заявила, що незважаючи ні на що, Київ залишається її домом, скільки б помилок та проблем не було, вона все одно вірить у безпеку та спокій у улюбленому місті.

«І нехай жодні ганебні війни та темні сили не зможуть порушити досконалість твого простору» – написала Мішина.

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