Українська актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина часто розповідає про себе, своє життя і нерідко через це отримує багато критики. Нещодавно Ксенія розповіла про те, як непросто їй ставати матір'ю в ранньому віці.
Щоб закінчити навчання і розпочати кар'єру, Мішин навіть довелося залишити сина з батьками, а взяти на себе роль мами вона змогла вже тоді, коли Платону було сім років.
Проте зірка змогла налагодити довірчі стосунки і тепер ділиться своїми висновками.
«Іноді мені здається, що любов до міст вшита в базові налаштування людини. А хіба як можна інакше пояснити щоденне захоплення містом, де ти живеш? І це кохання непохитне.
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Київ, ти став моїм домом не одразу, ти тисячі разів перевіряв мої наміри та чесність. Ти дуже обережно і поступово постелив мені простирадло, підклав подушку і накрив ковдрою, щоб твоя цінність була усвідомлена мною до кінця
Ти величезний живий організм, мій простір, моє місце, де я відчуваю, живу та дихаю» - написала артистка під емоційним відео із сином у Києві.
Мішина заявила, що незважаючи ні на що, Київ залишається її домом, скільки б помилок та проблем не було, вона все одно вірить у безпеку та спокій у улюбленому місті.
«І нехай жодні ганебні війни та темні сили не зможуть порушити досконалість твого простору» – написала Мішина.
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