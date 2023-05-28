Українська телеведуча Катерина Осадча разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим поділилася рідкісними кадрами. Знаменитий ведучий Юрій Горбунов також представив кадри зі щасливого відпочинку у Києві з нагоди свята, присвяченого столиці.
«Як тебе не любити, Києве мій!! Яка правда у цих словах!! Ти не залишаєш байдужим нікого!! і ніякий ворог, ніколи тебе не завоюєш!
Ти моє місто вже понад 30 років! Тут народилася моя дружина! Тут народилися мої сини! Люблю тебе, Києве!! З Днем народження, наша Столиця!!» – написав Горбунов під кадрами.
У мережі почали ділитися привітаннями під постом Горбунова:
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«З Днем Києва! Процвітання та швидка Перемога!; З Днем народження, столиця вільного народу!; Щирі вітання з Днем Києва; Дуже рада бачити Київ щоразу».
Також Осадча показала миле фото з однорічним Данею та 6-річним Іваном, яких народила від ведучого Юрія Горбунова.
Перший знімок було зроблено із середнім сином Іваном. Катя Осадча разом із хлопчиком перебувала у ліжку. Поки малюк спав, телеведуча сиділа поруч і оберігала від кошмарів сни хлопчика.
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