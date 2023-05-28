Алена Шоптенко из "Танців з зірками" показала кадры из Киева. Звезда поделилась видео в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Город, в котором я родилась, выросла, прожила всю жизнь и хочу встретить старость. С днем рождения, мой родной Киев!", - написала Алена Шоптенко из "Танців з зірками".

Украинцы поставили тысячи лайков, включая Илону Гвоздеву, Джамалу, а также Евгения Кота, и написали комментарии Алене Шоптенко из "Танців з зірками":

"Это лучшее поздравление. Благодарю тебя",

"Невероятная красота, спасибо",

"Пусть так и будет!",

"Прекрасная девушка ты тогда красавица волшебная слава Украине".

Стоит отметить, Алена Шоптенко из "Танців з зірками" - известная украинская танцовщица. Звездад, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения звезда выехала в Австрию, где находится и сейчас. Алена Шоптенко из "Танців з зірками" активно там занята танцевальными флешмобами, которые организованы в поддержку Украины в Евросоюзе.

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