Ведущая проекту "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая теперь живет за границей, показала, какой была ее жизнь в Киеве.

Иванна Онуфрийчук, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, вышла замуж за своего любимого-бизнесмена по имени Алмаз в 2021 году. Ее муж – непубличная личность. Известно, что у бизнесмена казахского происхождения миллионное состояние, и уже несколько лет Иванна вместе с ним живет в Швейцарии.

На своей странице в Instagram Иванна Онуфрийчук в честь Дня Киева решила поделиться архивными кадрами из столицы. Так, например, ведущая "Танці з зірками" показала романтические кадры с мужем-миллионером, в том числе и в скандальном ресторане Queen на берегу Днепра, принадлежавшем российскому бизнесмену.



"Родной Киев, сколько счастливых моментов он мне подарил♥️ С семьей, друзьями, коллегами. Я так любила это все, а теперь, когда просматриваю архивные фото и видео, то сердце сжимается... Потому что люблю до сих пор, но пришло осознание: то , что когда-то казалось рутиной — сейчас на вес золота, чрезвычайно ценно", — признается звезда "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук.

Кроме того, Иванна показала забавные домашние кадры, видео со свадьбы, а также закулисье проекта "Танці з зірками".

"Мы уже никогда не будем такими и никогда не будет того «до». Но у нас будет наш Киев — город каштанов, город-титан. Я уверена, что в нем всегда будет жизнь, пронизанная сине-желтыми цветами. Я знаю, что там всегда будет мой дом", - добавила ведущая "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук.

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