Оля Цибульская, кума Дзидзьо, показала своего сына и мужа, поделившись личным с украинцами.

Кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы Оля Цибульская показала, как проводит время с мужем и сыном, поздравив украинцев с праздником. Звезда поделилась фото в своем блоге, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Откуда ты?

С Днем Рождения,Киев.

Город, где встретила себя.

Где падала и поднималась.

Где люблю и любима.

Где стала мамой и собой.

Где кипит работа, жизнь.

Где сбываются и разбиваются мечты.

Здесь я и в блекауте, в темные времена и под майским цветом. Люблю! Спасибо за этот праздник нашей ПВО", - написала кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы Оля Цибульская.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии куме солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы Оле Цибульской:

"Из Мариуполя, но уже 9 лет живу в Киеве. Встретила здесь любовь, родила двух сыновей И очень люблю этот город",

"Сегодня еще день рождения Северодонецка!!!",

"Я из Хмельницкого. Люблю этот город. Люблю Украину и люблю Киев, хотя и не была там ни разу",

"Я выросла на Кировоградщине, потом 8 лет жила в Черновцах. Теперь уже 3 года проживало в городе Льва",

"Из Александрии ... Сегодня и день рождения нашего города!!!Поздравляю и земляков и киевлян - Победы и процветания".

Последние новости Украины:

Напомним, Цибульская раскрыла, чем закончились ее последние попытки похудеть

А еще Politeka писала, что Цибульская насмешила видео со совей семьей на кухне

Также Politeka сообщала, что Цибульская вспомнила близкого человека, которого потеряла



