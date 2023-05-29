Кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы Оля Цибульская показала, как проводит время с мужем и сыном, поздравив украинцев с праздником. Звезда поделилась фото в своем блоге, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
"Откуда ты?
С Днем Рождения,Киев.
Город, где встретила себя.
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Где падала и поднималась.
Где люблю и любима.
Где стала мамой и собой.
Где кипит работа, жизнь.
Где сбываются и разбиваются мечты.
Здесь я и в блекауте, в темные времена и под майским цветом. Люблю! Спасибо за этот праздник нашей ПВО", - написала кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы Оля Цибульская.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии куме солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы Оле Цибульской:
"Из Мариуполя, но уже 9 лет живу в Киеве. Встретила здесь любовь, родила двух сыновей И очень люблю этот город",
"Сегодня еще день рождения Северодонецка!!!",
"Я из Хмельницкого. Люблю этот город. Люблю Украину и люблю Киев, хотя и не была там ни разу",
"Я выросла на Кировоградщине, потом 8 лет жила в Черновцах. Теперь уже 3 года проживало в городе Льва",
"Из Александрии ... Сегодня и день рождения нашего города!!!Поздравляю и земляков и киевлян - Победы и процветания".
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