Украинская певица Оля Цибульская часто публикует смешные видео, которыми пытается поднять настроение украинцам в такое тяжелое время. Но в этот раз исполнительница поделилась грустным постом. В частности, Оля Цибульская в Инстаграм-Сториз впомнила своего друга, которого уже нет в живых.

В частности, Оля Цибульская вспомнила украинского хореографа и режиссера Николая Бойченко, который известен по участию в проекте "Танцюють всі". Хореограф умер в 2018 году, когда ему было 32 года. Оля Цибульская уточнила, что сегодня Николай должен был отмечать свое день рождения.

Исполнительница призналась, что очень любит его, скучает по своему другу и ей очень не хватает Николая Бойченко.

"Мне очень хочется рассказать вам о Коли. У него сегодня день рождение. Коли, к сожалению, уже несколько лет нет в живых. Он в облаках. Это был человек - эмоции и чувства", - поделилась Оля Цибульская.

Исполнительница также поделилась воспоминанием о своем друге, которое хранит.

"Помню, как написала в первый раз ему в интернете: "Я хочу сделать хореографическую постановку к песне "До ранку". Но я хочу, чтобы это была не сухая постановка, а такое интуитивное что-то". Он тогда написал: "Мы будем делать постановку вместе, вместе создадим ее так, как ты это чувствуешь". Тогда я поняла, что для меня это самое главное", - резюмировала Оля Цибульская.

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