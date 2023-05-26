Украинская певица Оля Цибульская решила побыть максимально откровенной со своими подписчиками на странице в Инстаграм. Потому певица поделилась личными признаниями и умозаключениями. Так, Оля Цибульская в своих Сториз ответила на несколько вопросов пользователей сети.

В частности, Оля Цибульская посоветовала никому не лениться и делать все ради своей мечты. Нужно что-то делать, а иначе вообще ничего и никогда не изменить в своей жизни.

К тому же певица с сожалением призналась, что ее последние попытки похудеть не дали никаких результатов. Так, Оля Цибульская константировала: "В этот раз не смогла".

К тому же украинская актриса рассказала, что мечтает о том, чтобы поскорее закончилась война и ноги россиян здесь не было больше никогда. Она уверена, что всем нужно помогать ВСУ по мере своих возможностей.

"Верю, что скоро... Я каждый день себя спрашиваю, что я могу для этого сделать, как могу помочь? Верю в ВСУ и понимают, что нам, тем кто не на передовой, хочется побыстрее закончить войну. Но каждая жизнь защитника и защитницы просто бессценное. Потому им там виднее, в каком темпе побеждать. Мы должны держаться, донатить, работать и поддерживать", - добавила Оля Цибульская.

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