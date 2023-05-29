Падчерица Потапа Наташа Горовая показала своего настоящего отца. Таким образом дочь продюсерки решила поздравить украинцев с днем Киева в своем блоге Инстаграм.

"И спасибо за самое счастливое детство в кругу моей семьи", - написала падчерица Потапа Наташа Горовая.

Стоит отметить, падчерица Потапа Наташа Горовая - дочь продюсерки Наташи Горовой, которая с Потапом была в браке с 99-го года по 2014 год. А после этого Потап сохранял теплые отношения с бывшей семьей и даже продолжал заниматься продюсерским центром вместе с Горовой. А недавно Ирина заявила, что больше не сотрудничает с бывшим мужем и пожелала удачи ему в новых начинаниях. А на днях Горовая заявила о новом тандеме.

"Я верю в партнерство, которое усиливает обоих, направленное на развитие и достижение максимальных результатов. Я верю в сотрудничество, строящееся на доверии, откровенности, честности, эмпатическом отношении друг к другу. Наш с OTOY тандем – это лишь первый шаг к тому, чтобы создать прецедент на рынке, который изменит отношение к лейблам и продюсерам в целом. Слава, поздравляю тебя в нашей дружной и суперпрофессиональной команде, которая помогает стать по-настоящему заметным", - написала Ирина.

Напомним, экс-жена Потапа Горовая неожиданно засветилась с молодым музыкантом

А еще Politeka сообщала, что экс-жена Потапа Горовая похвасталась важным достижением

Также Politeka писала, что экс-жена Потапа публично обратилась к новому парню Дорофеевой