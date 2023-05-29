Ведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем показал редкое видео, которое сразу же привлекло внимание. Как известно, мужчина обычно занят на службе и находится на передовой большую часть времени, ради этого Салем даже оставил весь бизнес и проекты в Одессе.

«Мой любимый Киев! Ты у меня ассоциируешься с людьми, с теми, кто стал для меня близкими по духу, работой на телевидении, которую я так люблю!

Спасибо тебе, что принял и обнял, с твоим Днем!» - написал Даниэль под коротким видео с поездки.

В сети поделились не только поздравлениями, но и похвалили Салема:

«Прекрасный человек с добрым, большим и искренним. Пусть вас всегда оберегает ангел телохранитель и Всевышний!; Какой Вы огромный!!); Даня, давно тебя не было видно.

Чудесная песня из чудесного альбома)); Гордость Украины; красивая музыка; А дорога то Одесская))».

Также Салем показал кадр, сделанный вместе с его мамой еще в раннем детстве. Салем также обратился к ней по случаю праздника, как и в прошлом году. Этим постом ему удалось покорить и других украинок, обсудивших фото звезды "Голоса".

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