Звезда проекта "Танці зі зірками" Влад Яма сразу после полномасштабного вторжения рф уехал за границу, поселился вместе с женой и сыном в Майами и пока не собирается возвращаться в Украину. Он регулярно демонстрирует свои развлечения в США, но всегда резко реагирует на критику – отправляет в бан и пытается удалять гневные комментарии.

В этот раз в сторис своей в Instagram Влад Яма рассказал, что вместе с женой ходил в гости.

"Знакомьтесь, это Ангелина Димова рассказывает о новом авто. В свои 22 года имеет целый автопарк из суперкаров для аренды", — заявила супруга Влада Ямы.

Оказалось, что Влад Яма посетил презентацию нового автомобиля в автопарке Ангелины Димовой, которая раньше была известна как украинская теннисистка, но со спортом особо не сложилось, поэтому теперь девушка живет в США, публикует свои откровенные фото и имеет собственный элитный автопарк.

Накануне звезда "Танці зі зірками" Влад Яма попал в скандал, когда подобрал на мусорке в США чемодан и заявил, что планирует отправить его на помощь украинским защитникам.

Украинцы в комментариях к последним публикациям артиста продолжают его критиковать, но комментарии быстро "подчищают":

"Остайтесь в США. Пожалуйста, не возвращайтесь никогда. Стыд";

"А чемодан где?😂".

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