Известная певица Юлия Санина поделилась кадрами, на которых показала, как выглядит до концерта и после.

Популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая была ведущей "Евровидения-2023" от Украины в Ливерпуле и произвела фурор на конкурсе, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице Instagram. Так, в этот раз Юлия Санина поделилась фото из разряда "до и после" выступления.

Так, разница между снимками, как говорят на лицо – на первом фото Юлия Санина при полном параде. На ней красный полосатый наряд, пышная красивая укладка и безупречный макияж, при этом она слегка улыбается в камеру. На второй фотографии Юлия Санина выглядит более счастливой, она радостно смеется, однако ее внешний вид немного изменился. Здесь ее волосы уже растрепаны, макияж немного "подустал", но огонек в глазах остался.

В подписи к публикации Юлия Санина написала: "До/После выступления. Спасибо большое за эти эмоции!".

Поклонники не остались равнодушны и тут же принялись комментировать новые фото звезды:

"Спасибо за отличный концерт в Риге!".

"Спасибо за ваше творчество, за то, что ваша группа существует. Это был безумный драйв, который запомнится надолго".

"Эмоции через край".

"Какая крутость! Так люблю вашу улыбку!".

"Юлия, Вы идеально вели Евровидение! Достойно! Благодарю Вас!".

"Спасибо за концерт в Риге, до сих пор под впечатлениями. Вы нереально крутая".

"Это было что-то невероятное. Спасибо за шквал эмоций. Надеюсь, следующая встреча с вашей группой будет очень скоро".

"Это был пожар, просто лучшие".

"Красавица наша".

"После явно веселее".

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