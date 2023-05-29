В этот раз на своей странице в Instagram Джамала поделилась редкими архивными фото, сделанными в разное время в Киеве. На некоторых кадрах артистка позирует вместе со своим мужем Бекиром Сулеймановым, который младше ее на восемь лет.
"Киев мой ❤️ Ты выстоял эту ночь, выстоишь и следующие, вплоть до победы. Ты – это смелость всегда и во всем. Это моя Национальная музыкальная академия, где я не боялась выходить с джазовой программой на сцену оперной студии. А потом после всех пар сбегала в клуб 44, где джемила до 4 утра и уже восемь часов пела оперные арии", — вспоминает Джамала.
Певица также перечислила ряд наиболее значимых для нее мест и явлений в Киеве.
"Это вокзал, куда я приезжала на поезде из Симферополя и забирала передачки.
Это дом, где пишется и рождается жизнь.
Это о Киевском море. Море? Да. Море любви всегда там, где ты.
Это марши за права людей.
Это марши за права и защиту животных.
Это фотографии Пашковского в каких-то заброшенных складах.
Это люди: творческие, прогрессивные и открытые. Всегда в поисках лучшего.
Это смелость закрыть наши исторические памятники", — пишет Джамала.
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Джамала также назвала ВДНХ, ботанический сад и Майдан Независимости.
"Это метро, где мы прячемся и делаем концерты. Это Национальная опера, где через 20 минут после сбития шахедов и ракет начинается концерт. Киев мой, будь! Мой сильный, всегда родной и несгибаемый, с такими же и людьми", — добавила Джамала.
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