Популярный украинский исполнитель Монатик, который за несколько дней до начала полномасштабной войны был за границей на отдыхе и вернулся в Украину только спустя несколько месяцев, часто становится жертвой нападок хейтеров в соцсетях.

Так, недавно Монатик попал в скандал с концертом в Одессе, который не стал отменять из-за страшного обстрела Днепра оккупантами. В свое оправдание артист сказал, что во время той вечеринки ему удалось собрать полмиллиона гривен для помощи раненым украинским военным. Однако, даже это хейтеров не остановило.

В этот раз Монатик опубликовал в своем Instagram необычное видео, которое приурочил ко Дню Киева, который отмечался 28 мая. В необычно смонтированном ролике Монатик показал разные локации украинской столицы, а также себя в них, есть там и кадры с самых масштабных его концертов в Киеве.

"С праздником тебя, столица столиц! В Киеве я нашел все, что искал! Увидел те моменты, о которых только мог мечтать! Город невероятной энергии! Город грез!", - трогательно подписал видео Монатик.

Тем временем в комментариях к видео началось бурное обсуждение, где среди прочего один из пользователей поведал интересную историю:

"Несколько дней назад я слышал разговор молодой предсвадебной пары с организатором свадьбы. Невеста хотела пригласить тебя петь на свадьбе, они "вне политики", с десяти лет живут на Западе. Но организатор ответил им: "Монатика нельзя, он между песнями может прокричать "Слава Украине". Я еще раз возгордился твоей славой".

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