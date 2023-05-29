Популярный украинский радиоведущий и автор ютуб-шоу "Слава+" Слава Демин, который давно не общается со своей матерью-деспотом, часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен поделился милым фото и рассказал, как приехал в Киев и покорял столицу.

На новой фотографии Слава Демин запечатлен в красивой киевской локации, он задумчиво сидит на скамейке, это где-то на высоте с потрясающим видом на город. Перед камерой он появился в оливковых штанах, черной футболке и джинсовой рубашке, он с серьезным лицом смотрит куда-то вдаль.

В подписи к публикации Слава Демин рассказал: "В Киеве живу с марта 2005 года. Три месяца этот город испытывал меня. Оно хотело убедиться, действительно ли я хочу здесь жить. А я действительно этого хотел. А потом с Киевом у нас случилась взаимная любовь. Она продолжается до сих пор. Здесь родился мой сын! И он уже киевлянин. Здесь началась карьера Славы Демина. Покорить Киев не так-то легко. Но если ты знаешь к нему подход, ты это обязательно сделаешь. За последние полтора года Киев был ранен. Но не сломлен. И никакие упыри его не сломают. Ибо этот город каштанов любит свободу и волю".

Последние новости Украины:

Напомним, Горбунов показал редкий семейный день с Осадчей без лишнего пафоса: "Не оставляешь равнодушным".

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская зацепила украинцев откровением о жизни в Киеве: "В эту ночь мы пережили...".

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина заговорила о любви и заинтриговала личным видео: "Проверял мои намерения".