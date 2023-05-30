Украинская актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина решила откровенно поговорить об актуальной теме зависимости: от мужчин, от обстоятельств и как это связано с личным счастьем. По словам Мишиной, ей есть что рассказать, ведь когда-то она сама была в непростых отношениях.
«Как вы считаете, должна ли женщина быть независимой, реализованной. Или можно полностью положиться на мужчину?
Считаю, что реализовываться женщине необходимо не только для того, чтобы быть независимой от мужа, но и для того, чтобы быть счастливой. И тут уже неважно – одна она или в паре.
А если говорить про мужчин, то мое мнение: прежде всего женщина должна ощущать безопасность и защиту во всех смыслах этого слова» - написала Мишина на новых кадрах.
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Также Мишина начала раскрывать непростые темы в обществе, которые и ее саму не раз задевали.
"К примеру, моя мама всегда пыталась вложить в меня все моменты силы, самостоятельности и независимости, опять же, делая выводы из собственной жизни. И у нее, наверное, получилось. Потому что у меня сложилась довольно четкая позиция обязательного саморазвития и реализации" - заявила Мишина.
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Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.