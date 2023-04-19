Відомий український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв показав рідкісне фото своєї доньки, якій у лютому виповнилося 18 років.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Алан Бадоєв зворушливо розповів про свою доньку. Лоліта народилася в шлюбі режисера та його колишньої дружини Жанни Бадоєвої. Зараз вона живе та навчається за кордоном.

"Безмежна любов і захоплення, Ло ❤️ Скучив, надихаюсь навіть світлиною", — написав режисер під світлиною.

Шанувальники в коментарях підтримали Бадоєва та засипали Лоліту компліментами:

"Чарівна дівчинка .... Погляд (мені здається) ледь з сумною тінню... Дуже гарно фото.... Ніжне....";

"Класика. Ніжна, витончена, тургенєвська дівчина. Нині таких мало - ексклюзив. Яка ж зворушлива ваша любов до своєї дівчинки. Щастя вам";

"Яка гарна витончена дівчина!😍";

"З кожним днем ​​все доросліша та красивіша".

Тим часом, поки в Україні йде повномасштабна війна, колишня дружина Алана Бадоєва та мама Лоліти, телеведуча Жанна Бадоєва мовчить про російську агресію, продовжує працювати в рф і спокійно подорожує по світу. Зараз колишня зірка проєкту "Орел і решка" на одному з російських телеканалів веде своє шоу "Життя інших".

На мовчання Бадоєвої про війну звертала увагу українська журналістка Аліна Доротюк. Вона заявила, що телеведуча не потрапила в "чорний список" артистів, бо про неї, ймовірно, забули.

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