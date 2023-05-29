Популярная украинская певица Злата Огневич, которая активно поддерживает волонтеров и помогает сбором средств ВСУ, не стала уезжать из Киева. Артистка осталась дома и продолжает жить в столице, поскольку не только привыкла быть там, но и считает подавать пример другим.

29 мая ночью Россия в очередной раз осуществила масштабную артиллерийскую атаку на Киев. Тревога продлилась более четырех часов, а в три часа ночи были слышны взрывы в городе.

Представители власти сообщили о успешной работе систем противовоздушной обороны. Это уже пятнадцатая вражеская воздушная атака на столицу с начала месяца. Во время этой атаки было обнаружено и уничтожено более 40 объектов воздушной угрозы.

«Планировала день, свободный от сторис. Спасибо за заботу, со мной все хорошо. Кроме того, что враг терроризирует современную мирную страну безнаказанно. В 21 веке! В голове не укладывается. Будьте сильными, верю в каждого из вас» - написала Огневич.

Ранее "Холостячка" Огневич призвала быть добрее и более радушно реагировать на новости окружающих. Сама артистка в этот раз поделилась счастливой новостью.

В клипе к этой песне приняли участие самые близкие люди Златы: ее родители, сестра и ее муж. В этом видео Злата Огневич также раскрыла, что скоро станет тетей, так как ее сестра ожидает ребенка.

Последние новости Украины:

Напомним, "Нежность и сила в одном": "Холостячка" Огневич в новом образе заинтриговала необычным видео.

Как сообщала Politeka, "Мое лицо, когда…": Анатолий Анатолич попал в неприятную ситуацию и раскрыл подробности.

Также Politeka писала, что "Дарю вам": Позитив представил первый сольный трек, Никитюк, Монатик и Дорофеева отреагировали.