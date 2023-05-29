Алан Бадоев в новом интервью Рамине Эсхакзай рассказал, что Анна Асти, которая в первые дни полномасштабного вторжения рф находилась в Киеве, но впоследствии избрала карьеру в россии и предала Украину, должна ему большую сумму денег.

"Она мне еще 30 тысяч долларов должна вернуть, но я уже от нее эти деньги не хочу держать. Насколько я не верил, что может произойти война... Мы действительно готовили на следующий день в Одессе съемку. И когда это произошло, ее как ветром сдуло… То есть мне никто не позвонил, они перестали брать трубку… То есть они даже не подумали о том, что мы уже деньги тратили, что-то подготовили к съемке. И даже просто по-человечески она могла как-то позвонить. Но это капля в море", - заявил Алан Бадоев.

Алан Бадоев также ответил на вопрос, что, по его мнению, следует делать с артистами-предателями.

"Это такой сложный вопрос, потому что так просто плевать слюной и говорить "Ааааа, подонки" и все такое, я так не могу и не хочу так, не хочу в это превращаться. Но чувствую ли я этих людей — нет. Хочу ли я с ними иметь общее что-то — не хочу ничего общего иметь. Вот так. То есть я человек такой, что если мне что-то не нравится, я просто закрываю дверь. В этой стране есть чему уделять внимание, надо туда разворачиваться. Не тратим энергию на дебилов", – добавил Алан Бадоев.

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