Новый парень Нади Дорофеевой Миша Кацурин поделился фото из бомбоубежища. На снимке, которое размещено в Инстаграм, можно увидеть, как звезда прячется от обстрелов.

"Баллистика/бомбоубежище/богиня aka спортивные занятия на свежем воздухе", - написал парень Нади Дорофеевой Миша Кацурин.

Надя Дорофеева довольно красноречиво отреагировала на фотографию: "Ахахаххахахахха".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии в публикации, где изображена Надя Дорофеева:

"Миша главный фанат Нади",

"давай нам больше таких фото!!",

"Ох, как надоели эти тревоги",

"Дашка в разы лучше. Везе Дантесу",

"Можно побольше таких фото",

"Королева".

Стоит отметиь, Надя Дорофеева - успешная украинская певица, которая прославилась в группе "Время и Стекло". В прошлом году звезда объявила о разводе с мужем Владимиром Дантесом, с которым пробыла в отношениях больше 10 лет. А после этого артистку увидели вместе с другом семьи - Мишей Кацуриным на отдыхе в Барселоне. Знаменитость не стала отрицать и призналась, что встречается с ресторатом. Через некоторое время Владимир Дантес тоже начал отношения с бывшей женой лучшего друга - Дашей Кацуриной.

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