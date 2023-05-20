Украинская певица Надя Дорофеева отреагировала на новость о своей беременности в своем блоге.

Певица Надя Дорофеева решила отреагировать на новость о своей беременности. Звезда опубликовала скрин в своем сторис Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Надю Дорофееву заподозрили у беременности. Певица опубликовала фотографии из нью-йоркского метро", - звучала зааметка о Наде Дорофеевой.

"Когда съела на ночь мак", - саркастично отреагировала Надя Дорофеева на новость о себе.

Стоит отметить, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая прославилась благодаря группе "Время и Стекло". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в прошлом году Надя Дорофеева развелась со своим мужем Владимиром Дантесом, после чего ушла к другу семьи - ресторатору Мише Кацурину. Не забывает Надя и об Инстаграм, где недавно рассказала о своих ощущениях, когда выступает перед украинцами.

"Не знаю, как это у других артистов, но мне очень тяжело выходить на сцену, особенно когда мы слышим страшные новости. Первое чувство – все отменить, закрыться и рыдать. Но ведь именно этого хочет наш враг, чтобы мы все спрятались, были тише, незаметнее, просто исчезли", - отметила Надя Дорофеева.

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