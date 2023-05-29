Известная певица Надя Дорофеева, которая ранее спровоцировала в очередной раз слухи о своей беременности, в этот раз привлекла внимание смелым кадром без всего лишнего. Артистка решила привлечь внимание для того, чтобы обсудить с украинками важную тему.

Так, в этот раз Надя Дорофеева привлекла внимание социальных сетей своими новыми фотографиями, на которых она подчеркнула важность своевременного обращения к врачу, используя необычный и провокационный подход.

На ее Instagram-странице появился снимок, на котором она позирует без верхней одежды, прикрывая свою грудь волосами. Кроме того, она с гордостью демонстрирует свой плоский живот и стройную талию.

Надя Дорофеева отмечает, что сегодня мир отмечает День женского здоровья, и делает акцент на своем личном опыте. Она рассказывает о том, как своевременное обследование у маммолога помогло ей обнаружить фиброаденому, что предотвратило серьезные последствия и оставило только небольшой шрам. Артистка призывает девушек не игнорировать свое здоровье, заботиться о себе и обращаться к врачу своевременно.

«Уже рассказывала вам, что однажды, своевременная проверка у маммолога помогла мне обнаружить фиброаденому, благодаря чему обошлось без тяжелых последствий – только небольшой шрам остался на память».

Последние новости Украины:

Напомним, "Вы прекрасна": Никитюк в узком топике "подогрела" весну на полную катушку, фото.

Как сообщала Politeka, "Так быстро растут": Лобода показала редкие кадры с младшей дочерью Тильдой.

Также Politeka писала, что "Лучшее в жизни": Приходько показала редкое фото с сыном, которого любит больше других своих детей.