Певица Надя Дорофеева показала, как выглядит после 27 часов в автобусе, поделившись видео.

Певица Надя Дорофеева решила поделится кадрами после поездки в автобусе. Звезда опубликовала видео в своем ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. На видео, опубликованное Надей Дорофеевой, можно увидеть, как вся группа танцевала под музыку.

"Едем в автобусе уже 27 часов", - написала Надя Дорофеева.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Наде Дорофеевой:

"Как же Наде идет хвостик",

"Та на корпоратив в Москву наверное",

"И Света такая в конце «все» типа наконец-то вы это сделали",

"С кем после этой поездки начнешь встречаться?",

"Я хочу так же хорошо смотреться после 27 часов в автобусе",

"27 часов? Я представляю, как у вас там все тело болит",

"самая крутая команда и самый энергичный артист",

"Как я люблю остановки в длинной дороге".

Стоит отметить, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в прошлом году звезда развелась со своим мужем Владимиром Дантесом после 10 лет отношения. После этого стало известно, что певица вместе с ресторатором Мишей Кацуриным.

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