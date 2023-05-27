Певица Надя Дорофеева решила поделится кадрами после поездки в автобусе. Звезда опубликовала видео в своем ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. На видео, опубликованное Надей Дорофеевой, можно увидеть, как вся группа танцевала под музыку.
"Едем в автобусе уже 27 часов", - написала Надя Дорофеева.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Наде Дорофеевой:
"Как же Наде идет хвостик",
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"Та на корпоратив в Москву наверное",
"И Света такая в конце «все» типа наконец-то вы это сделали",
"С кем после этой поездки начнешь встречаться?",
"Я хочу так же хорошо смотреться после 27 часов в автобусе",
"27 часов? Я представляю, как у вас там все тело болит",
"самая крутая команда и самый энергичный артист",
"Как я люблю остановки в длинной дороге".
Стоит отметить, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в прошлом году звезда развелась со своим мужем Владимиром Дантесом после 10 лет отношения. После этого стало известно, что певица вместе с ресторатором Мишей Кацуриным.
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