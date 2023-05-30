В этот раз на своей странице в Instagram Андре Тан показал, как знаменитая украинская топ-модель Алина Байкова в футболке с бранной надписью о путине на красной дорожке 76-го ежегодного Каннского кинофестиваля напомнила миру об Украине. Но охранники налетели на украинку и заставили прикрыться тренчем.

"Алину арестовали и попросили покинуть красную дорожку, поскольку фестиваль не хочет заниматься политикой..🤬 Они разрешили остаться, но только при условии, что она прикроет футболку с надписью F*** YOU PUTIN тренчем", - рассказал Андре Тан.

Дизайнер также обратился к украинцам с мощным призывом.

"Мир, проснись! Фраза "Вне политики" сейчас приравнивается к позиции ЗА войну...это то же, что стоять на стороне врагов свободы и человеческих прав, умалчивая их преступления. Мы не можем позволить себе быть равнодушными! И не дадим забыть миру, что творится в нашей стране каждый день! Кричим и поддерживаем украинское!", - подчеркнул Андре Тан.

Андре Тан уже собирается домой и решил перед отъездом сделать то, что в Украине пока невозможно — покупаться в море.

"Перед возвращением домой не мог не открыть сезон и не окунуться в водичке. Уже не могу дождаться, когда смогу так покупаться в Одесской области и в Крыму", — признается Андре Тан.

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Напомним, Андре Тан показал украинкам, как стильно носить белую рубашку.

Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, как рождение дочери изменило его жизнь.

Также Politeka писала, что Андре Тан из-за границы неожиданно высказался об украинцах.