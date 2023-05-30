Популярная украинская певица Христина Соловий, которая сняла в своем клипе "Юность" известного писателя Сергея Жадана, а недавно подогрела слухи романе с ним, появившись за руки на прогулке, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Христина Соловий поделилась кадрами со своего визита к больным детям и написала обращение к коллегам-артистам.

На фото и видео Христина Соловий показала, как пообщалась с детьми, больными раком. По словам артистки, эти дети безгранично светлые и искренние, а еще они имеют такие же увлечения и мечты, как и все другие дети. Так, Христина Соловий рассказала, что девочка Алина рассказывала ей о своих "ухажерах" и просила спеть хотя бы кусочек "Юности". Также девочка подарила певице собственноручно сделанные бусы, и поручила продать их на благотворительном аукционе и приобщить средства на сбор для ВСУ. А мальчик Саша поделился своими музыкальными предпочтениями, как оказалось он фанатеет от рэпера @skofka.ua.

В подписи к публикации Христина Соловий поделилась эмоциями и обратилась к коллегам-артистам и блогерам с просьбой найти время и наведать своих маленьких кумиров:

"Мы упорно и бесстрашно продолжаем борьбу с врагом. Наряду с нами есть те, у кого еще страшнее враг, в собственном теле. Дети, больные раком. Недавно посетила Алину и Сашу. Это безгранично светлые и искренние дети. Их жизнь сложна, непохожа на жизнь большинства детей. Но такие же увлечения и мечты. Они действительно могут жить и чувствовать. Им очень нужна поддержка от родных, друзей и их кумиров. Дорогие артисты, блогеры и инфлюэнсеры. Вами восхищаются дети, которые, к сожалению, проходят этот сложный путь. Они знают о вас и любят многих из вас. Если в ваших силах приехать и поддержать хотя бы одного ребенка – сделайте это. Он или она будут счастливы".

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