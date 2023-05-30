Популярная украинская певица Оля Полякова призналась, что наконец-то отказалась от русских песен в своем творчестве, дав дельный урок всем, кто продолжает оправдывать свои выступления с российскими композициями.

В ходе интервью на радио "Львівська хвиля" украинская певица Оля Полякова высказала решительное заявление о своих языковых предпочтениях и творческих планах.

Она заявила, что полностью отказывается от использования русского языка и не собирается исполнять русскоязычные песни.

Полякова отметила, что она и ее единомышленники стремятся стать настоящими украинцами, и она присоединяется к этому стремлению. Русский язык больше не будет присутствовать в ее общении и творчестве. Певица подчеркнула, что это решение является окончательным и она с уверенностью заявляет, что никогда больше не будет петь на русском языке.

«Мы как никогда захотели стать украинцами. И я не исключение, я не использую больше русский. Более того, я могу заявить совершенно точно, что больше никогда в жизни не буду петь на русском языке», – заявила артистка.

Ранее Полякова подчеркнула факт того, как песня, которая ей не нравилась, сделала много шума.

«Как же время летит, 10 лет прошло с тех пор, как вышла песня «Шлепки» в свет. Год я отказывалась записывать эту песню, но мой продюсер сумел меня убедить. И эта песня стала суперхитом, моим символом, частью моей жизни» - поделилась Полякова.

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