Популярный украинский телеведущий и шоумен Александр Педан сообщил о радостном событии в жизни его семьи.

Александр и Инна Педан в браке с 2003 года. Звездные супруги воспитывают двоих детей — 18-летнюю дочь Валерию, которая изучает оциологию в Украинском католическом университете, и сына Марка, который в этом году пойдет в первый класс.

В этот раз на своей странице в Instagram Александр Педан сообщил, что Марк выпустился из детсада и поделился трогательными кадрами.

"Можете нас поздравить - в семье Педанов + 1 выпускник 🥳 Марик закончил садик. Сын, я тебя поздравляю. Желаю смело и уверенно ворваться в атмосферу школьной жизни. А пока есть время, желаю как следует отдохнуть, наиграться и подготовиться к важному шагу в твоей жизни 🏫", - пишет Александр Педан.

Марк посещал частный детсад. В этом году из-за малого количества детей там объединили группы и было всего два выпускника: сын Александра Педана и еще одна девочка.

"Но это тот случай, когда количество никак не повлияло на качество. Это был настоящий праздник 😍 И я уверен, что свой самый первый выпускной Марик запомнил лучше, чем взрывы ракет и проведение свободного времени в убежище. Еще хочу поделиться впечатлениями от дошкольного тестирования Марика. Доволен, ведь результаты показали, что уровень знаний сына очень высок", - добавил Александр Педан.

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Напомним, Александр Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь.

Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.

Также Politeka писала, что Александр Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.