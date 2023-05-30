Ольга Сумская показала результаты обстрела россиян по Киеву 30 мая. Звезда поделилась кадрами в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. На фото можно увидеть разрушенные дома, а также работу спасателей и пострадавших от обстрела оккупантами.

"Киев…30 мая…Ещё одна адская ночь. Сплошной ужас…Господи, останови этих нелюдей!", - написала Ольга Сумская.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии в публикации к Ольге Сумской:

"Боже какой ужас. Родные киевляне молюсь за вас",

"Оля, не выкладывайте 2 фото с почтоматом, по нему можно идентифицировать адрес",

"Твари. Мой родной Киев-Сильный, Мужественный, Несокрушимый! Мы все перенесем! Несокрушимая, непобедимая нация !Смерть палачам!",

"Даже уж представить нельзя, какой кары заслуживают эти российские чудовища",

"Как это все остановить? Гневных комментариев недостаточно..пора уже что то делать",

"Киев, держитесь. Харьков с вами. Сочувствуем, потому что знаем, что это такое, обстрелы бешеных соседей",

"Уже давно все забыли, что в нашей стране война. В тех городах и районах Украины где нет сейчас войны, люди живут как ничего и не происходит. Это хорошо, что тишина и мир в других городах нашей страны сохраняется, но не забывайте для себя...".

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