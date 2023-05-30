Экс-подопечная Монатика Лида Ли поделилась эмоциями после обстрела Киева, поделившись мыслями.

Экс-подопечная Дмитрия Монатика Лида Ли показала себя после обстрела Киева. Как рассказала звезда, она находилась довольно близко к эпицентрам взрывов. Звезда продемонстрировала, как ей приходилось прятаться вместе с собакой в ванной комнате во время обстрелов. Также кс-подопечная Дмитрия Монатика Лида Ли также показала результаты обстрела Киева.

"Мои третьи сутки. Прилеты уже очень близко, кажется, что громче уже быть не может… Открываю новости, переписки с самыми родными, звонки от мамы. Реальность наверняка каждого украинца сейчас.

Но ведь мы…

• просыпаемся

• прячемся

• держимся

• донатим

• относимся к друг другу с пониманием

• побеждаем!", - написала экс-подопечная Дмитрия Монатика Лида Ли.

Фанаты, включая Викторию Булитко, Веру Кекелию и Ольгу Сумскую, поставили тысячи лайков и написали комментарии экс-подопечной Дмитрия Монатика Лиде Ли:

"Мы должны быть сильными!!! Одесса с вами…",

"Я первый месяц вторжения практически жила в прихожей/-ванной...",

"Держимся, донатим, верим в победу. Харьков с вами!",

"Проклятые российские ублюдки, будьте осторожны, верим в ВСУ, но бережем себя с верой в будущее, в победу Украины",

"Захотелось обнять вас с Левой".

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