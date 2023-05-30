Экс-подопечная Дмитрия Монатика Лида Ли показала себя после обстрела Киева. Как рассказала звезда, она находилась довольно близко к эпицентрам взрывов. Звезда продемонстрировала, как ей приходилось прятаться вместе с собакой в ванной комнате во время обстрелов. Также кс-подопечная Дмитрия Монатика Лида Ли также показала результаты обстрела Киева.
"Мои третьи сутки. Прилеты уже очень близко, кажется, что громче уже быть не может… Открываю новости, переписки с самыми родными, звонки от мамы. Реальность наверняка каждого украинца сейчас.
Но ведь мы…
• просыпаемся
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• прячемся
• держимся
• донатим
• относимся к друг другу с пониманием
• побеждаем!", - написала экс-подопечная Дмитрия Монатика Лида Ли.
Фанаты, включая Викторию Булитко, Веру Кекелию и Ольгу Сумскую, поставили тысячи лайков и написали комментарии экс-подопечной Дмитрия Монатика Лиде Ли:
"Мы должны быть сильными!!! Одесса с вами…",
"Я первый месяц вторжения практически жила в прихожей/-ванной...",
"Держимся, донатим, верим в победу. Харьков с вами!",
"Проклятые российские ублюдки, будьте осторожны, верим в ВСУ, но бережем себя с верой в будущее, в победу Украины",
"Захотелось обнять вас с Левой".
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