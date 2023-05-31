Телеведущий самых романтических проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник ошеломлены видео, которое распространиловаь в сети. Жена Григория Решетника опубликовала его на своей странице в Инстаграм и поделилась своими чувствами после увиденного.

Так, Кристина Решетник опубликовала видео, на котором предстали двое детей у дома в Голосеевском районе Киева, где из-за падения обломков "Шахедов" вспыхнул пожар. Это 6-летний Марко и 8-летняя Алиса. Мальчик спрашивает: "Как мы вообще выжили там?". На что девочка ответила: "Не знаю".

Жена Григория Решетника с ужасом константировала: "Если наши сыновья тряслись вчера от страха, то что пережили эти дети, в дом которых в Киеве прилетел обломок шахеда, даже сложно представить... Желаю, чтобы эти изверги тоже переживали каждый день то, что и мы".

Жена Григория Решетника также задалась вопросом, когда этот ужас закончится и украинские дети снова будут спать спокойно. Видео зацепило также подписчиков Кристины Решетник:

"Хочу, чтобы они все горели в аду", "Вот за что нашим деткам такое детство", "Пусть те, кто запускает эту гадость, убивая гражданских и те, кто это поддерживает, в полной мере на себе ощутят бумеранг", "Это какой-то ужас, весь мир смотрит, а поделать ничего не могут, ну как так".

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Напомним, Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.

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