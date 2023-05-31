Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился в Инстаграм историей, которая рассказывает об очередном воровстве со стороны россиян. В частности, кулинар сообщил, что пюрешка с котлеткой – это далеко не наша домашняя кухня, которая пришла из времен "совка". Нет, эти блюда украдены рф и после чего они распространились по странам бывшего Советского Союза.

"Мастер Шеф" Клопотенко поделился, что пюре – это французское блюдо purée, а котлета – французское мясное блюдо côtelette.

"Не очень по-украински выходит, правильно? Ну потому что это все украдено и все обезображено. Суп, который продается в каждой столовке – тоже упрощенное и заимствованное из французского слово. До совка у украинцев не было "супа", а были ухи и отдельные названия редких блюд", - уточнил "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

"Мастер Шеф" Клопотенко также удивил тем, что пельмени тоже украдены, хотя российская федерация кричит на весь мир, что именно они придумали его.

"Может вы думаете, что это русское блюдо, которое прижилось у нас во времена совка, нет, здесь тоже ошибочка. Само слово ре́лań происходит из Коми (переводится как ухо + хлеб). А Сибирские пельмени называют, потому что там их "заимствовали" из китайских цзяо цзы", - объяснил "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.

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