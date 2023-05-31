Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился в Инстаграм историей, которая рассказывает об очередном воровстве со стороны россиян. В частности, кулинар сообщил, что пюрешка с котлеткой – это далеко не наша домашняя кухня, которая пришла из времен "совка". Нет, эти блюда украдены рф и после чего они распространились по странам бывшего Советского Союза.
"Мастер Шеф" Клопотенко поделился, что пюре – это французское блюдо purée, а котлета – французское мясное блюдо côtelette.
"Не очень по-украински выходит, правильно? Ну потому что это все украдено и все обезображено. Суп, который продается в каждой столовке – тоже упрощенное и заимствованное из французского слово. До совка у украинцев не было "супа", а были ухи и отдельные названия редких блюд", - уточнил "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.
"Мастер Шеф" Клопотенко также удивил тем, что пельмени тоже украдены, хотя российская федерация кричит на весь мир, что именно они придумали его.
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"Может вы думаете, что это русское блюдо, которое прижилось у нас во времена совка, нет, здесь тоже ошибочка. Само слово ре́лań происходит из Коми (переводится как ухо + хлеб). А Сибирские пельмени называют, потому что там их "заимствовали" из китайских цзяо цзы", - объяснил "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко.
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