Даже люди, родившиеся в маленьких селах и на хуторах, имеют шанс на большой успех. Доказательство этому украинские знаменитости, которые "выбрались из села" и покорили не только столицу, но и всю Украину.

Тина Кароль

Известная украинская певица Тина Кароль родилась в селе Оротукан Магаданской области РФ. Когда ей было семь лет, семья переехала в Ивано-Франковск. С детства будущая звезда начала заниматься музыкой и добилась невероятного успеха в Украине и далеко за ее границами. Стоит отметить, что Тина Кароль входит в топ-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус". Также она получила премии YUNA, как лучшая певица в 2014, 2015, 2018 годах. Также она лучшая исполнительница Украины в 2015 и 2017 годах по версии M1 Music Awards.

Надежда Мейхер

Известная певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер родилась в маленьком селе Збручовка на Хмельнитчине. Это не помешало ей пробиться, в свое время она была едва ли не главной звездой золотого состава группы "ВИА Гра". Кроме карьеры певицы, Надежда также пробовала себя как телеведущая и снималась в сериалах.

Alyona Alyona

Рэперша Alyona Alyona родилась в селе Капитановка Кировоградской области. Позже она перебралась в Барышевку на Киевщине, где работала воспитательницей в детском саду. Артистка с юных лет писала тексты и всегда чувствовала слово. Однако широкую популярность получила в 2018 году, когда представила первый видеоклип "Рыбки", который тогда наделал много шума в соцсетях.

Wellboy

Антон Вельбой, который теперь выступает под именем Wellboy, родился в селе Грунь на Сумщине. В юные годы будущий артист не думал, что сможет добиться больших успехов, однако настойчиво шел к цел и много трудился. Своеобразный старт музыкальной карьеры и первая известность пришла к нему после участия в проекте "Х-фактор". И хоть он не победил, зато продолжил двигаться вперед. Один из самых известных хитов Антона Вельбоя – "Гуси", а затем были "Вишни" и другие композиции, которые принесли большую популярность.

Олег Винник

Олег Винник родился в селе Вербовка, что в Черкасской области. Перед тем, как покорить сердца украинских "волчиц", Винник получил популярность в Германии, где выступал в мюзиклах под сценическим именем OLEGG. Позже широкая известность пришла к артисту уже в Украине, где он прославится хитами "Вовчиця", "Нино", и другие. Кроме того, Олег Винник был тренером вокальных шоу "Х-фактор" и "Голос страны".

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