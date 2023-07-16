У Тины Кароль за последние годы было несколько громких скандалов, в основному ей "прилетало" от звездных коллег.

Музыкальная карьера Тины Кароль началась в далеком 2005 году, когда она приняла участие в популярном шоу "Караоке на Майдане". За эти почти 20 лет на сцене артиста стала одной из самых популярных певиц в Украине, собрала множество премий и наград, а также была тренером в талант-шоу и ведущей некоторых проектов.

Однако, были в карьере Тины Кароль и весьма скандальные моменты. Так, в свое время в сеть слили личные фото певицы, затем своими высказываниями ее зацепила другая певица Оля Полякова, а не так давно высказалась в адрес Кароль певица Христина Соловий.

Слитые в сеть личные фото

В 2011 году в публичное пространство попали личные фото Тины Кароль. Как оказалось, у певицы украли телефон, на котором были снимки не для публичного использования. Эти кадры злоумышленники продали журналу "Блик-Секрет", который их в последствии опубликовал.

Полякова назвала Тину Кароль "плакальщицей"

Несколько лет назад в эфире развлекательного шоу "Маска" Оля Полякова, которая была в жюри, как бы в шутку на эмоциях назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах". Позже артистка извинялась и оправдалась, что не имела ввиду личную трагедию Кароль (муж Тины Евгений Огир умер от рака), а скорее это была отсылка ее печальному репертуару. Тогда Тина Кароль публично ответила Поляковой словами: "Ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а буду жить ради жизни сына. Но не на похоронах, а за здоровье и за силу высоты в близости родных душ".

Скандальное заявление Христины Соловий

Не так давно известная украинская певица Христина Соловий в интервью на радио вспоминала времена участия в "Голосе країни" и отметила, что не хотела бы оказаться в команде Тины Кароль. Эту позицию Соловий объяснила русскоязычным репертуаром певицы-тренера. По словам Кристины, все самые популярные песни Кароль – это песни на русском языке.

Напомним, "Этот город испытывал меня": Демин, который не общается с матерью, рассказал, как покорял Киев.

Как сообщала Politeka, "Карп – топ": Астафьева показала майский улов, Клопотенко и Никитюк заценили.

Также Politeka писала, что "Как я соскучилась": звезда "1+1" Витвицкая в "не эфирных" образах показала любимые места в Киеве.