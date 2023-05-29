Известная певица Тина Кароль похвалилась не только редкими кадрами, но и впечатлила фигурой после похудения.

Известная популярная певица Тина Кароль поделилась подборкой кадров в излюбленном образе с классическими брюками и топом от украинского производителя. В этот раз похудевшая Тина Кароль сделала акцент на животе.

Как известно, артистка долгое время не могла привести себя в форму и призналась, что перестаралась с многими диетами. Только спустя множество попыток, она нашла оптимальный вариант по уходу за собой.

Теперь Тина Кароль уверенно блистает на съемках в нарядах от украинских дизайнеров.

«Как тебя не любить, Киев мой!» - пишет Кароль под кадрами.

В сети поделились мнением:

«Как тебя не любить Тина!; Какая красотка 😍; Так легко в облаках; Обожаю живые фото 🥹💔; Очень хорошая 🔥; Непревзойденная Тина - непревзойденный Киев ❤; Все я пошла заказывать такой же пиджак;

Твоя шикарная красота, Хороша ты душой и снаружи! ; Ты эксклюзив, ты одна; как хорошо преобразилась».

Ранее Кароль выбрала платье от бренда Nué за более чем 45 тысяч гривен. На этих свежих снимках Тина позирует в платье с тонкими бретелями, придающими ее талии изящность и элегантность. В некоторых черно-белых фотографиях ее одежда практически сливается с фоном, создавая ощущение, что она обнажена.

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