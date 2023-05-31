Новый сезон популярного реалити-шоу о любви «Холостячка» будет уже третьим.

Найти любовь на «Холостячка» уже попробовали актриса Ксения Мишина и певица Злата Огневич, напоминает Politeka.net.

Имя той, кто станет героиней «Холостячка-3» до сих пор неизвестно, но на днях в Сети появились интригующие кадры, после которых пользователи соцсетей выразили уверенность, что новой холостячкой непременно станет Леся Никитюк.

Умная, красивая, успешная, остроумная и невероятно харизматичная Леся Ивановна до сих пор не встретила любовь всей своей жизни, поэтому зрители не сомневаются, что ей нужно стать новой «Холостячкой».

«О боже, Леся! Очень интересно»,

«Это было бы очень интересно», «Леся просто огонь и Богиня», «Наконец-то уговорили?», «С Никитюк это будет пожар!»,

«Это будет первый сезон, который я буду смотреть»,

«Наконец-то уговорили ее. С нетерпением жду сезон Холостячки, скорее уж, этой осенью, наверное?»,

«Все привыкли, что она веселая, шутливая. А тут увидим ее совсем другой. Мне кажется, это будет самый интересный сезон» , - комментируют пользователи Инстаграм кадры с самой желанной холостячкой страны Лесей Никитюк.

Добавим, что ранее Никитюк уже высказывалась о своем возможном участии в новом сезоне «Холостячка».

«Нет, я не буду участвовать в шоу "Холостячка". Потому что мне кажется, что "Белоснежку и семь гномов" уже все читали и видели. Друзья, нет, я не пойду в "Холостячку". Нет».

Но с тех пор прошло уже несколько лет, поэтому Леся Никитюк могла передумать и все-таки появится в реалити-шоу «Холостячка 3».

Свои намеки по поводу съемок «Холостячка 3» делал и ведущий Григорий Решетник.

В частности, он спрашивал в своем Инстаграмме, кто, по мнению украинцев, может ею стать.

Кроме Леси Никитюк подписчики Решетника также называли Дашу Астафьеву, Мишель Андраде и Тину Кароль.

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