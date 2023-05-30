Новий сезон «Голосу країни» набирає обертів, нарешті розкрито ім’я ще одного зіркового тренера.

Цей «Голос країни» стане вже 13-м, нагадує Politeka.net.

Першим зірковим тренером «Голосу країни-13» стала Юлія Саніна. І от нарешті розкрито ім’я ще одного зіркового артиста, який займе червоне крісло у «Голосі країни».

І ним виявився співак Артем Пивоваров. До речі, раніше Пивоваров випадково сам натякнув, що стане тренером у «Голосі країни-13».

Коментуючи цю подію, Пивоваров також розповів, хто отримає місце в його команді:

«Я буду шукати неординарних, енергійних, зухвалих та шалених сміливців, які будуть наполегливо працювати задля розвитку нашої музичної індустрії та культурного фронту.

Це буде дійсно дивовижно, адже я маю великий досвід співпраці не тільки з мастодонтами нашої музичної індустрії, а і з молодими виконавцями. Я шукаю справжніх музикантів і якщо ти пишеш пісні, хочеш бути на сцені — я чекаю на тебе. Ти знаєш, на що я здатен».

Глядачі і потенційні учасники «Голосу країни» емоційно відреагували на призначення Пивоварова тренера. Так, дехто припускає, що цей сезон стане цікавішим за попередні, інші зізнаються, що Артем Пивоваров буде гідним тренером. Деякі користувачі соцмереж зазначають, що тепер теж мушуть подавати свою заявку аби потрапити в команду саме Артема Пивоварова.

«Це буде вибуховий сезон», «Вау!», «Через Пивоварова тепер мушу подавати заявку», «Збирається кайфова команда тренерів. З нетерпінням чекаю сезон», «Найкрутіший тренер, за всю історію проекту», «Пивоваров, ти зможеш дати купу порад людям, які прийдуть в проект, адже ваша команда круті, стільки роботи робили і робите».

На те, що саме Артем Пивоваров став ще одним тренером «Голосу країни-13» відреагувала і Юлія Саніна. Співачка опублікувала емодзі у вигляді долоньок.

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