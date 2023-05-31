Украинский рэп-исполнитель и продюсер Потап, который долгое время не возвращался в Украину, продолжает получать множество критики из-за своего поведения. С артистом разорвали связь многие коллеги, а свою супругу с праздниками Потап поздравлял дистанционно.
Свое поведение артист оправдывал тем, что полезнее якобы за границей, поэтому редко бывает дома. При этом, в отличие от коллег, Потап также не стал возвращаться жить в Киев и рассказывать об этом, как это сделала его супруга Каменских.
В своем фотоблоге в этот раз Потап объявил о своем пребывании в Киеве и не упустил возможности показать патриотические носки. В социальных сетях продюсер похвастался этим подарком.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Принудительная эвакуация: сделано предупреждение и названы города, из которых будут вывозить
ВСУ атакуют, логово оккупантов взлетело на воздух: "Здесь размещались..."
Новые взрывы гремят под Москвой, поднимаются клубы дыма: "Это вообще удар ниже пояса"
Страшная атака на Киев, взрывы прогремели по всему городу: есть жертвы и разрушения
Кроме того, продюсер отправился в Киев, где также поделился красочными фотографиями.
Отметим, в сети же публика продолжает возмущаться, а сам артист показывает только архивные кадры и старые фото Каменских, которые часто сделаны еще до вторжения оккупантов.
"Очень клевые! С праздником!; Брюс Уиллис и Деми Мур...; Потап и Настя никогда не говорят в быту на украинском, при чем тогда эти посты. Неужели нельзя называть вещи своими именами; Пишет *уй знает из куда; Ну слава Богу, потому что я думала вы разошлись; А новых кадров нет?" – написали Потапу.
Последние новости Украины:
Напомним, "В честь освобождения БНР": Рамина Эсхакзай удивила кадром из Крыма и заинтриговала украинцев.
Как сообщала Politeka, "Вся моя жизнь рядом": Могилевская показала человека, которого называет вторым отцом.
Также Politeka писала, что "Все уже ждут": "Холостячка" Огневич в необычном месте подогрела интерес к своей премьере.