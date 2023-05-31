Так, поклонники «Голоса страны» решили на повышенных тонах выяснить, действительно ли заслуживает Артем Пиововаров кресло тренера, пишет Politeka.net.

Напомним, уже известно, что тренерами в «Голосе страны-13» станут Юлия Санина и Артем Пивоваров. Имена других звездных наставников остаются в тайне.

Именно Артем Пивоваров вызвал недовольство у некоторых зрителей.

«Как-то не очень новость, терпеть его, выскачку, не могу. Но шоу есть шоу, деньги правят миром и пафосные рейтинги» , - высказалась одна из пользователей Инстаграм.

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На такое мнение отреагировали другие пользователи соцсети:

«Это тот случай, когда в тренеры выбрали артиста, который действительно талантлив и любит Украину. При чем здесь деньги и пафосные рейтинги? Вы, вероятно, Потапа хотели тренером»,

«Вы не достойны его волосины»,

«Люди не могут терпеть тех, кто идет вперед и показывает себя таким человеком каким есть, человек добивается своего, а часто люди не терпят тех, потому что многие хотят быть на его месте, но для этого ничего не делают. Но чтобы иметь что-то в жизни и быть знаменитым, то часто нужно что-то не доесть и не спать по ночам, дням. Часто люди видят результаты, но не видят какой путь человек прошел, а плюс, если вам кто-то не нравится, то просто лучше пройти мимо чем оставлять не уместные комментарии. А деньги здесь сейчас при чем?»,

«То, что он вам не нравится не означает, что он не достоин быть тренером Голоса. К чему тут сразу пафос и деньги?».

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