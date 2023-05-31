Съемки нового сезона «Голос страны» еще не начались, но повод для ссор между зрителями уже есть.

Так, поклонники «Голоса страны» решили на повышенных тонах выяснить, действительно ли заслуживает Артем Пиововаров кресло тренера, пишет Politeka.net.

Напомним, уже известно, что тренерами в «Голосе страны-13» станут Юлия Санина и Артем Пивоваров. Имена других звездных наставников остаются в тайне.

Именно Артем Пивоваров вызвал недовольство у некоторых зрителей.

«Как-то не очень новость, терпеть его, выскачку, не могу. Но шоу есть шоу, деньги правят миром и пафосные рейтинги» , - высказалась одна из пользователей Инстаграм.

На такое мнение отреагировали другие пользователи соцсети:

«Это тот случай, когда в тренеры выбрали артиста, который действительно талантлив и любит Украину. При чем здесь деньги и пафосные рейтинги? Вы, вероятно, Потапа хотели тренером»,

«Вы не достойны его волосины»,

«Люди не могут терпеть тех, кто идет вперед и показывает себя таким человеком каким есть, человек добивается своего, а часто люди не терпят тех, потому что многие хотят быть на его месте, но для этого ничего не делают. Но чтобы иметь что-то в жизни и быть знаменитым, то часто нужно что-то не доесть и не спать по ночам, дням. Часто люди видят результаты, но не видят какой путь человек прошел, а плюс, если вам кто-то не нравится, то просто лучше пройти мимо чем оставлять не уместные комментарии. А деньги здесь сейчас при чем?»,

«То, что он вам не нравится не означает, что он не достоин быть тренером Голоса. К чему тут сразу пафос и деньги?».

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