Эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская продолжает давать полезные советы и рассказывает о правилах успешного похудения. По словам Боржемской, если вам необходимо эффективное спортивное снаряжение для тренировок дома или на улице, можно составить свой рабочий топ.

Боржемская также назвала список вещей, которые сделают ваши тренировки еще более интересными и результативными. Давайте рассмотрим их подробнее.

Фитнес-резинки разной сложности: эти резинки, меняющиеся по ширине растяжения, позволят вам настроить нагрузку на различные группы мышц рук, ног и спины.

Утяжелители для рук и ног: добавьте дополнительные нагрузки во время тренировок с помощью утяжелителей.

Гантели для фитнеса: проработайте мышцы рук, плеч, спины, груди, ног и ягодиц с помощью гантелей.

Скакалка: незаменимый атрибут спорта! С помощью скакалки вы сможете сжигать калории, улучшить координацию и ускорить обмен веществ. Идеально подходит для тренировок на открытом воздухе, рассказывает Боржемская.

Мяч для фитнеса: если у вас есть достаточно места, мяч для фитнеса станет отличным тренажером для развития гибкости тела и укрепления мышц.

Гимнастический ролик: идеальный инструмент для создания рельефного пресса и улучшения общего тонуса тела, подмечает Боржемская.

Массажный ролик: расслабьте мышцы после тренировки и повысьте общую подвижность тела с помощью массажного ролика. По словам Боржемской, этот инструмент поможет вам снять напряжение после тренировки, улучшить кровообращение и смягчить мышечные затруднения.

Коврик для йоги: для безопасности и комфорта во время тренировок на полу рекомендуется использовать коврик для йоги.

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Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.