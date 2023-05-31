Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее призналась, что наконец-то отказалась от русских песен в своем творчестве, высказалась в Инстаграм после критики. Как известно, артистка отправил детей учиться за границу, а сама вернулась жить обратно в Киев.

«Страшное, это когда твой сын на востоке, а болтать и вывозить своих детей за границу – это как-то…» - написала одна из женщин в сторону Поляковой.

На что сама Ольга отреагировала резко, оправдывая свое решение отправить детей подальше из страны: «Почему некоторые украинцы злые, тупые и бесчеловечные? Моих детей не жалко в подвале, а своих жалко?

Всех украинских детей надо сохранить от бомб и от таких дур, как ты! А сама, кстати, сидит в Англии!» - написала Полякова, устроив скандал.

Ранее Полякова заявила, что полностью отказывается от использования русского языка и не собирается исполнять русскоязычные песни.

Полякова отметила, что она и ее единомышленники стремятся стать настоящими украинцами, и она присоединяется к этому стремлению. Русский язык больше не будет присутствовать в ее общении и творчестве. Певица подчеркнула, что это решение является окончательным и она с уверенностью заявляет, что никогда больше не будет петь на русском языке.

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