Не всем людям от природы дана красивая фигура, иногда приходится пахать, чтобы скинуть лишний вес и привести в порядок свои формы. Особое внимание уделяется звездам, которые своим примером вдохновляются обычных людей на похудение. Так, некоторым из селебрити удалось прямо-таки поразить результатами сброса веса. Об этом пишет Depo.ua.

Александра Зарицкая: - 20 килограммов

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая столкнулась с жесткой критикой из-за своих пышных форм. И долгое время артистка воспринимала себя такой, как есть. Однако, Саша решилась принять участие в "Танцях з зірками", где начала стремительно терять вес – только за первый месяц певица сбросила 12 кг. Теперь результаты просто поражающие – Саша сбросила уже около 20 килограммов и прекрасно себя чувствует.

Настя Каменских: - 20 килограммов

Настя Каменских в последние годы открыто показывает свою идеальную фигуру, публикуя в соцсетях фото в купальниках и откровенных нарядах. Однако, формы артистки не всегда были безупречными. Ранее звезда имела лишний вес, который сложно было скрыть за сценическими нарядами. Сейчас уже прошло несколько лет после стремительного похудения Насти, но она все равно имеет отличную форму, хотя и признается, что не всегда есть время на спорт.

Оля Цибульская: - 15 килограммов

Известная певица и телеведущая Оля Цибульская тоже имела проблемы с весом. В какой-то момент звезда поняла, что не хочет видеть себя на фото и видео с лишними килограммами и начала худеть. Для этого она отдалась в руки опытного диетолога, которая и посоветовала певице особый режим питания. Оля соблюдала интервальное голодание, и таким образом перестала есть и пить после 19 вечера и килограммы начали таять, как лед на солнце. Хотя Оля и похудела год назад, она до сих пор выглядит невероятно и не страдает от лишних килограммов.

Маша Ефросинина: - 20 килограммов

Известная телеведущая и блогерша Маша Ефросинина в начале своей карьеры была в своем максимальном весе. Заезда не скрывает, что была полной и сильно из-за этого комплексовала. Так, в свои 22 года артистка весила 86 килограммов. В какой-то момент жизни телезвезда взяла себя в руки, пересмотрела питание и отношение к жизни в целом. Такие образом ей удалось сильно похудеть и теперь она не стесняется позировать для камер в облегающих нарядах и даже в белье. И может себе это позволить – в 42 года Маша весит 64 кило.

Наталья Могилевская: - 15 килограммов

Наташа Могилевская за долгие годы творчества была разной – она меняла имиджи, наряды, образы, менялся также и ее вес. В 2016-м звезда достигла своего максимального веса и решила, что так больше не может продолжаться. Могилевская начала заниматься йогой и пересмотрела свое питание. Благодаря этому она сначала сбросила 15 килограммов, а потом еще пять, правда, в последние годы она постоянно борется с несколькими килограммами.

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